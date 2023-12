Gewezen zaakvoerder van bekende elektrozaak in Wervik Willem Deleu (83) is overleden

In zijn woning in de Emiel Gellyncklaan in Wervik is Willem Deleu (83) gestorven. Hij was de gewezen zaakvoeder van elektro Deleu, eerst in Menen en nadien in Wervik. Zoon Dirk baat in het begin van de Kortrijkstraat in Menen al jarenlang een elektrozaak uit. Wat verderop is de andere zoon Patrick al jarenlang uitbater van het populair café De Coulisse in het begin van de Bruggestraat.

Familiebedrijf

Dirk Deleu is ondertussen de vierde generatie in het vak. Van gas en elektriciteit over wasmachines tot televisie, audio- en videomateriaal. Het moet iets voor de Eerste Wereldoorlog geweest zijn dat ene Desiré Deleu begon met het installeren van gasleidingen. In de jaren dertig is daar dan elektriciteit bij gekomen. Zijn zoon Laurent had een opleiding voor elektricien gevolgd en dus was dat een logisch gevolg. De zaak van Desiré was in de Ieperstraat gevestigd, maar zoon Laurent koos ervoor om naar de Kortrijkstraat te verhuizen. In 1947 trok hij naar de Rijselstraat.

Daar is het pas echt goed begonnen. “Ik herinner me nog de eerste wasmachines: een houten kuip met een wiel met een motor”, vertelde Willem destijds in De Weekbode. “Later kwamen er dan koperen kuipen. De echte doorbraak kwam er toen Hoover de eerste echte wasmachine op de markt bracht. Mijn vader verkocht er toen méér dan er dagen in een jaar waren.”

Vader vroeg overleden

Vader Laurent deed het goed, maar hij had nooit het geluk om van zijn succes te profiteren. Hij was pas 50 toen hij overleed. Zijn vrouw zette de zaak samen met haar zonen verder. Willem was toen 19. Hij studeerde televisie aan het VTSK, het huidige VTI in Kortrijk. “Mijn vader maakte ook de opkomst van de zwart-wittelevisie mee”, vertelde Willem destijds. “Hij speelde daar op in, maar hij kon er niet aan werken. Ik had televisie gestudeerd en dus moest ik elk weekend de baan op om televisies te gaan herstellen. Na zijn overlijden heb ik mijn studies vervroegd moeten afronden.”

Willem werkte samen met zijn broer Godfried in de zaak. Willem specialiseerde zich in tv en audio terwijl Godfried de specialist in het witgoed werd. “We waren bijzonder alert. Telkens we hoorden dat iemand ergens een tv of wasmachine wou kopen, trokken we er naartoe”, vertelde Willem. “En terwijl de ene de antenne op het dak plaatste, installeerde de andere de televisie.” Willem was een van de eerste in Menen die elf meter hoge antennes plaatste om de Nederlandse zenders te kunnen ontvangen.

Kappa-bende

Toen moeder Deleu met de zaak stopte, namen Willem en Godfried Deleu de zaak over. De vrouw van Willem, Josette Deroulou, stond in de winkel terwijl de broers de baan op gingen. In de jaren ‘80 werd de zaak gesplitst en opende Godfried een zaak in witgoed op de hoek van de Koningstraat en de Ieperstraat. “In 1990 zijn we dan uit Menen weggegaan”, aldus Willem. “In een vrij korte tijdspanne hadden ze vijftien keer geprobeerd om bij ons in te breken, zeven keer waren de dieven daarin geslaagd en dat deed voor ons de deur dicht. We zijn naar de Geluwesesteenweg in Wervik verhuisd, maar ons atelier bleef in Menen.”

Willem en zijn echtgenote waren een aantal keer het slachtoffer van de Kappa-bende. De Franse gangsters reden met een gestolen auto achteruit de etalage kapot. Het werd in de grensstreek een ware plaag.

Zoon Dirk had in het VTI Sint-Lucas Menen de richting elektronica gevolgd, maar de inbraken bij zijn ouders brachten hem er aanvankelijk toe om in Aalst bouw te gaan studeren. Hij was een paar jaar aan de slag in de wegenbouw, maar de zaken van zijn ouders gingen zo goed dat hij in 2001 toch met zijn eigen elektrozaak begon. De grootste troef van Dirk is de service en dat leerde hij van vader Willem.

Naast de papa van twee kinderen had Willem ook drie kleinkinderen. Samen met zijn echtgenote was zijn inzet groot voor De Wervikse Tornado’s die jaarlijks een hondenwandeling organiseren waarvan de opbrengst gaat naar de opvang van mishandelde en verwaarloosde honden.