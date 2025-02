Gewezen wielrenner Etienne Declercq (87) uit Wervik is overleden

In zijn flat in Ieper is gewezen wielrenner Etienne Declercq (87) onverwacht overleden. Bij de jeugd won hij behoorlijk wat koersen. Op zijn vijftiende was ‘Tienne’ een flink uit de kluiten gewassen knaap en werd in zijn eerste koers op de Molenhoek in Geluwe meteen al vijfde. In 1953 eindigde hij vier keer tweede, vier keer derde en twee keer vijfde. Hij was geen goede spurter maar moest het hebben van hard labeur en zwaar tempo maken.

Een jaar later behaalde Etienne in Houthem zijn eerste overwinning. Tijdens het Pinksterweekend behaalde hij maar liefst drie overwinningen op rij. Zaterdag en zondag op Laag-Vlaanderen voor eigen volk in Wervik, maandag in Beselare. Dat seizoen behaalde Etienne vijf overwinningen.

Bij de onderbeginnelingen in 1955 won hij viermaal, eindigde tweemaal derde en tweemaal vierde. Op zijn achttiende volgde de grote stap naar de nieuwelingen en was Etienne meteen goed voor drie zegebloemen.

In 1957 moest hij zijn legerdienst vervullen en werd dat als wielrenner een verloren jaar. Etienne probeerde het nog bij de liefhebbers maar resultaten bleven uit.

Etienne werd geboren in Wervik op 9 juli 1937 en was de weduwnaar van Yolande Vandevyver, dochter van renner Pros. Ze overleed in 2009. Hij woonde in de Tramstraat en verhuisde dan naar het begin van de Hoogweg in Wervik. Tot hij verhuisde naar een flat in Ieper. Etienne was de vader van een zoon Francis die ook op de fiets zijn kans waagde maar met minder succes dan zijn pa.

Francis is een gewaardeerde medewerker van de driedaagse Boerenkermis in augustus op de Mote-Molenmeersen.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 22 februari om 11.30 uur in de aula van Hoeve Wielewaal in Hollebeke.