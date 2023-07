Gewezen VRT-anker Martine Tanghe overleden op 67-jarige leeftijd

Gewezen VRT-journaliste en nieuwsanker Martine Tanghe is overleden. Dat meldt de openbare omroep in een persbericht. Tanghe was ruim 42 jaar lang journalist en nieuwsanker aan de Reyerslaan.

Martine Tanghe werd geboren in het Oost-Vlaamse dorpje Bellem, maar verhuisde met haar familie op jonge leeftijd naar Bissegem, waar ze haar jeugdjaren doorbracht. In 1978, presenteert ze voor de eerste keer het tv-journaal nadat ze eerder voor het beruchte journalistenexamen van de VRT was geslaagd. Meer dan 42 jaar vormt ze een van de schermgezichten van de openbare omroep. Ze was ook het vaste gezicht van de verkiezingsprogramma’s van VRT. Samen met Kobe Ilsen presenteerde ze ook het dicussieprogramma ‘Volt’, van 2008 tot 2011. Eind 2011 krijgt Martine Tanghe te horen dat ze aan borstkanker lijdt. Ze verdwijnt maandenlang van het scherm. In september 2012 is ze weer te zien achter haar vertrouwde journaaldesk.

Helder Nederlands

Heel haar carrière lang was ze een voorbeeld en een ambassadeur van mooi en helder Nederlands. Voor die verdienste kreeg ze vorige donderdag, 20 juli, het prestigieuze ereteken van Commandeur in de Kroonorde. Ze las jarenlang het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor, de spellingswedstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. Daarnaast was Martine een boegbeeld van Kom op tegen kanker. In november 2020 – in volle coronatijd – ging ze op pensioen, nadat ze decennialang een van de boegbeelden van de VRT-nieuwsdienst was. Ook huiscolumnist Karl Vannieuwkerke wijdde toen een brief aan Martine.

Haar slotzin “dank dat u bij ons was” is deel van het collectieve geheugen in Vlaamse huiskamers. Na haar laatste journaal krijgt ze ook de Grote Prijs Jan Wouters, een bekroning voor een Nederlandstalige mediapersoonlijkheid die excelleert in het gebruik van Nederlands.

Nawal Maghroud, fractieleider voor de toenmalige SP.A in de Kortrijkse gemeenteraad, hoopte haar destijds tot ereburger van de stad te benoemen. Maar een bescheiden Martine bedankte vriendelijk voor de eer.

Literatuur en theater

Na haar carrière bleef ze actief, onder meer als juryvoorzitter bij de nieuwe Vlaamse prijs voor kinder- en jeugdliteratuur en als theatermaakster. Zo sloeg ze samen met schrijver Bart Moeyaert de handen in elkaar voor de muzikale theatervoorstelling ‘Morris’.

Martine Tanghe is 67 jaar geworden.