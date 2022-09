Gewezen voetbalscheidsrechter Alain Valcke overleden

Alain Valcke uit de Gudrunlaan in Izegem is donderdag overleden in AZ Delta, Campus Rumbeke. Hij was 76 jaar. Alain was goed gekend in voetbal- en petanquemiddens.

Alain Valcke speelde vroeger nog bij KFC Izegem. Hij was ook vele jaren scheidsrechter in het minivoetbal en ook controleur-scheidsrechter. Alain was ook lid van Petanqueclub De Rotse in Emelgem.

Alain sukkelde al een tijdje met zijn gezondheidstoestand. Hij werd opgenomen in het AZ Delta in Rumbeke waar hij donderdag overleed.

Alain werd op 4 mei 1946 geboren in Izegem. Hij was de echtgenoot van Krista Allewaert. Hij was de vader van Nico en zijn partner Magalie en van Sven en partner Eline Lauwaert. Alain had ook 5 kleinkinderen: Lucas, Owen, Cila, Arjen en Otis.

Woensdag 14 september neemt de familie om 11.30 uur afscheid van Alain in de aula van uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevuestraat 24 in Izegem. Na de crematie wordt zijn asurn bijgezet in het urnenpark van de begraafplaats aan de Reperstraat in Emelgem.

