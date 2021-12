Gewezen veldwachter Maurits Snauwaert werd net geen 98 jaar

Gewezen veldwachter en later politie-inspecteur Maurits Snauwaert is op zaterdag 19 december overleden in het woon-zorgcentrum Aksent in Lendelede. ‘Garde’ Maurits was gekend als een strenge maar rechtvaardige politieman.

Maurits werd in Wevelgem geboren op 1 januari 1924 en was 97 jaar. Hij was de echtgenoot van Lisette Verstraete met wie hij in januari 1954 huwde. Lisette overleed in 1991. Ze woonden eerst in de Heulsestraat en verhuisden begin de jaren zestig naar de Kuurnsestraat.

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte vader als landbouwer in Frankrijk”, zegt zoon Krist. “Nadien was hij een tijdje actief in de vlasindustrie tot hij in 1954 veldwachter werd benoemd bij de gemeentepolitie van Lendelede. In 1973 werd hij bevorderd tot politie-inspecteur en op 15 januari 1988 ging hij met pensioen.”

Eremedaille

Maurits kreeg in 2011 als oorlogsvrijwilliger de eremedaille met gouden palm.

“Begin 2014 betrok vader een serviceflat in woon-zorgcentrum Aksent. Halverwege dit jaar ging zijn gezondheid achteruit en hij moest noodgedwongen de serviceflat ruilen voor een kamer in het woon-zorgcentrum, waar hij in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 december overleed.

Maurits was een sociaal actief man. Hij was lid van Neos en van Okra en penningmeester van de Lendeleedse afdeling van de Nationale Oudstrijdersbond.

Maurits was de vader van Claudine, Martine en Krist en de grootvader van Matti, Lander, Maarten en Michiel. De familie nam in intieme kring afscheid van Maurits in aula ‘De Levensboom’ van Rouwcentrum Depoorter in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan in Izegem. Na de crematie werd zijn asurn begraven bij zijn vrouw in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats van Lendelede. (IB – Rouwcentrum Depoorter)