Gewezen uitbaatster van Wervikse VIVO-winkel Madeleine Hooghe (84) is overleden

In het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis is Madeleine Hooghe (84) uit Wervik overleden. Op de hoek van de Stations- en Toekomststraat baatte ze meer dan dertig jaar lang een VIVO-winkel uit. Iedereen noemde haar Odette, naar haar tweede voornaam. Ze was een heel lieve en behulpzame vrouw. Een icoon van de lokale handel is niet meer.

Haar echtgenoot Gérard Bekaert richtte die winkel bijna volledig zelf in en hielp er mee. Na haar pensioen kwam er een nieuwe uitbater en is daar nu al jarenlang Frituur Marianne gevestigd. Madeleine had geen kinderen. Ze groeide op in een heel groot gezin met maar liefst negen zussen en een broer.

Ze begon haar loopbaan als grensarbeider bij Cousins Frères in Wervicq-Sud. Gérard en Madeleine deden veel grote reizen. Nadat ze met de winkel stopte, gingen ze wonen in het begin van de Kasteelstraat. Gérard overleed in 2012.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 14 april om 10 uur in de Sint-Medarduskerk. Een laatste groet aan Odette kan in het funerarium Serenity op dinsdag en woensdag tussen 14.30 en 18.30 uur, donderdag tot 17 uur. Wegens werken, ingang via de Geluwestraat. (EDB)