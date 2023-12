Gewezen uitbaatster van café weegbrug-pompstation De Leiestraat in Geluwe overleden

In het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in Wervik is Jeannine Samyn (87) overleden. Liefst veertig (!) jaar lang hield ze in de Menenstraat in Geluwe café-weegbrug-pompstation De Leiestraat open. Het was trouwens haar ouderlijk huis. Jeannine stopte er eind 1993.

“Gedurende die veertig jaar was de zaak amper zes dagen gesloten en dan nog door een begrafenis of een huwelijk in de familie”, vertelde Jeannine destijds in De Weekbode. “We waren thuis met vier kinderen en ik voelde me geroepen voor deze job. Ik was amper 17 jaar toen ik in het vak stapte.”

“Mijn man en ik deden het altijd alleen, zonder personeel. Vroeger was de openbare weegbrug dag en nacht open. Later werd de ‘bascule’ maar vanaf 4 uur bediend en was het café vanaf 7 uur 30 open. Er kwam hier uit heel de regio volk over de vloer. Het was een zwaar leven.”

Weegbrug

De openbare weegbrug in de drukke Menenstraat was iets speciaal. In de hoogdagen van de vlasindustrie werden dagelijks tot maar liefst honderd vrachten vlas gewogen. In de loop der jaren werd de weegbrug gemoderniseerd van 30 naar 60 ton. De vrachten om te wegen werden groter. Het ging onder meer om varkens, pluimvee, varkens en chocolade.

Jeannine was de weduwe van Daniel Vandaele die overleed in 2015. Er zijn geen kinderen. Jeannine en haar echtgenoot woonden in de Koekuitstraat, op een boogscheut van hun volkscafé.

Beiden stonden jarenlang in voor het verzorgen van de kapel aan hun woning. Dat deden ze om de twee weken. De uitvaart gaat door in intieme familiekring.