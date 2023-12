Gewezen uitbaatster van café Het Volksbelang Marcelline Vanhalewyn (95) overleden

In het AZ Delta Menen is dinsdag Marcelline Vanhalewyn (95) uit Kruiseke overleden. Ongeveer veertig jaar lang was ze de uitbaatster van café Het Volksbelang. Daar is nu slagerij Dries gevestigd. Marcelline was een icoon in het dorp.

“In 1990 zijn mijn ouders gestopt met de uitbating van Het Volksbelang en bleven ze daar wonen”, vertelt zoon Marcel die in Kruiseke woont. “Achteraan was er een zaal en deed men daar aan boogschieten op de liggende wip. Er kwamen ook veel kaarters naar het café.”

Marcelline was de weduwe van Daniel Desreumaux. Hij werkte destijds voor de technische dienst van de stad Wervik en overleed in 1997. Naast zoon Marcel is er nog een dochter Daniella. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

“Ons moeder woonde een tijdlang in de woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat in Geluwe”, vertelt Marcel. “Na het faillissement woonde ze een tijdlang bij mijn zus in Tielt en verbleef gedurende een korte periode in het woonzorgcentrum Mater Amablis in Wervik.”

Tweede monument op korte tijd

Opmerkelijk is alvast dat Kruiseke op twee weken tijd twee monumenten van weleer verloor. Eind november overleed Maria Flament (96). Bijna helemaal op het einde van de Kruisekestraat op de hoek met de Doorkapellestraat baatte ze café ‘De oude Kruiseke’ uit.