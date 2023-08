Gewezen uitbaatster kantine Sporting Menen is overleden

In het woonzorgcentrum Andante in Menen is Yvonne Vanlerberghe (76) overleden. Meer dan tien jaar baatte ze in het toenmalig stadion André Devos in de Kortrijkstraat de kantine uit. Het was in de periode van de gloriejaren van het toenmalig Sporting Menen dat meedraaide in derde klasse.

In de kantine was ze altijd vriendelijk en goed geluimd, ze deed dit met hart en ziel. De uitbating deed ‘Vonneke’ samen met haar echtgenoot André Declerck die in 1996 is overleden na een hersenbloeding. Zijn onverwacht overlijden was voor Sporting een groot, zowel menselijk als sportief, verlies. Zoon Kurt speelde in het eerste elftal van SC Menen en later bij buur Eendracht Wervik.

Yvonne werd geboren in Wervik en was de partner van Martial Derooze. Het afscheid vindt plaats op vrijdag 11 augustus om 11.30 uur in de aula op de begraafplaats in de Dadizelestraat. (EDB)