Gewezen ‘The Voice’-deelnemer Simon Vaernewyck (33) overleden aan gevolgen van nierkanker: “Hij bleef hopen op een mirakel”

Simon Vaernewyck (33) uit Aarsele is zondagnacht overleden. De hiphopartiest timmerde onder het pseudoniem ‘Psymon’ al langer aan de muzikale weg en schopte het in 2016 nog tot in de liveshows van The Voice. Er werd in mei 2022 uitgezaaide nierkanker bij hem vastgesteld. Dokters gaven hem toen nog maximaal vijf jaar. “Dat kreeg hij niet, maar Simon bleef tot op het einde hopen op een mirakel”, vertelt zijn jongere broer Sander.

Simon woonde op het einde van zijn leven terug in Aarsele, al woonde hij eerder ook lange tijd in Deinze, terwijl hij onder zijn artiestennaam Psymon vooral gekend was als hiphopartiest in Gent. Daar leerde hij als jonge saxofonist de kneepjes van het vak als straatmuzikant. In 2016 schopte hij het tot in de liveshows van The Voice van Vlaanderen. Een grote doorbraak kwam er niet en plannen voor zijn debuutalbum moest Simon noodgedwongen opbergen, want in mei vorig jaar kreeg de papa van twee zoontjes te horen dat hij aan nierkanker leed. Uitgezaaid en ongeneeslijk. Het belette hem niet om in de zomer van 2023 de longen uit zijn lijf te zingen tijdens een benefietconcert dat zijn jongere broer Sander (24) speciaal voor hem op poten zette in Nazareth. Zij aan zij stonden de broers er toen samen op het podium.



“Mijn broer had een sterke wil en liet z’n hoofd nooit hangen”, vertelt Sander. “Tot aan de laatste snik bleef hij vechten, maar de ziekte eiste wel zichtbaar z’n tol. Simon bleef haast tot op het einde helder van geest en gaf steeds het beste van zichzelf, maar we zagen hem de voorbije maanden wel steeds magerder worden. Die aftakeling frustreerde hem, want Simon wou leven. En hij was iemand die graag zelf de touwtjes in handen hield. Een rolstoel haatte hij. In die zin is het voor ons een kleine troost dat het einde relatief snel kwam. In december werd hij opgenomen in het Sint-Andriesziekenhuis en elke dag ging hij samen met een verpleegster spelen op de vleugelpiano in de inkomhal. Tot zijn rechterhand niet meer wilde meewerken omdat de kanker in z’n hersenen zat. Daarna is het allemaal heel snel gegaan.”

Vijf jaar

“Volgens de dokters heb ik nog maximaal vijf jaar”, vertelde de papa van twee zoontjes ons na de lancering van zijn hiphopnummer ‘De Kuur’ in maart 2023. “Maar ik geef de hoop niet op.” Dat laatste was ook te horen aan de tekst van het nummer. ‘De diagnose is slecht maar ik flip nie. Ik ben in een gevecht met the big C. Geloof me als ik zeg dat ik licht zie aan ‘t einde van de tunnel.’ “Er zal een mirakel nodig zijn, maar ik weiger mijn dromen op te bergen”, aldus Simon. “Aan de andere kant wil ik lotgenoten ook een hart onder de riem steken, want in de dagkliniek oncologie merkte ik dat zelfs de patiënten zelf het moeilijk hebben om over de ziekte te praten.”

Omringd door zijn familie en zijn beste vrienden overleed Simon zondag net na middernacht in het Tieltse ziekenhuis. “Ik had een heel bijzondere band met hem. Hij was mijn grote broer, maar ook mijn beste maat en mijn muzikaal voorbeeld”, gaat Sander verder. “We hadden geen makkelijke jeugd. Na de scheiding van onze ouders nam hij me onder z’n vleugels. Toen ik amper 12 jaar was, nam hij me mee naar Gent en Brussel, waar hij optrad als straatartiest. Simon zien doorstoten tot in de liveshows van The Voice was een fantastisch moment. Zijn liefde voor de muziek was grenzeloos. Eén grote brok passie. Dat was mijn broer ten voeten uit.”

Muziek

“Uiteindelijk ben ik als muzikant ook in zijn voetsporen gevolgd. Hij was mijn voorbeeld. Ik rap in dezelfde stijl en we waren volop aan de weg aan het timmeren onder de naam HMR – High Music Records. We gingen het samen maken. De tekst die ik na zijn dood op mijn Facebookpagina postte, is meteen ook de tekst van een nummer ter ere van Simon. Omgekeerd heb ik hem ook wel wat passie bijgebracht. Nadat hij besefte dat het niet evident was om te leven van muziek alleen, ging hij net als ik in de horecasector aan de slag. En zo deelden we ook die passie. We waren als twee handen op één buik. En hij was ook een fantastische oom voor zijn neefje en zijn nichtje.”

“Ter ere van mijn broer ben ik van plan om een nieuwe editie van het benefietconcert van vorige zomer te organiseren”

Simon zal volgens zijn broer altijd verder blijven leven via zijn muziek. “Niet alleen via zijn bestaande muziek. We hebben nog honderden nummers half afgewerkte teksten en nummers van hem, goed voor nog jaren nieuw materiaal. Dat wil ik de komende jaren blijven uitbrengen, zodat zijn stem gehoord kan blijven worden, ook postuum. En ter ere van mijn broer ben ik sowieso ook van plan om een nieuwe editie van het benefietconcert van vorige zomer te organiseren. Zo blijven de we hiphopscene steunen. Zo kan er misschien iets positiefs groeien uit de strijd van mijn broer en kan ik ook na zijn dood blijven bouwen aan onze droom.”

Eerste in urnenbos

De uitvaart van Simon vindt plaats op donderdag 11 januari bij uitvaartzorg Viaene-Vinckier om 14.30 uur. Nadien gaat zijn urne ter aarde in het nieuwe urnenbos op de begraafplaats van Tielt. “Hij wou dat zijn lichaam weer op zou gaan in de natuur. Hij wordt de allereerste die op die manier begraven wordt in Tielt. Dat idee vond hij wel fijn. Simon was zo graag de eerste.” (SV)