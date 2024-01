Gewezen sportfunctionaris en basketbalcoach Ivan Decroix (65) overleden: “Ieper verliest een mooie sportmens”

In zijn woning in Watou is Ivan Decroix (65) overleden. Hij was jarenlang de sportfunctionaris van stad Ieper. Ivan fungeerde ook maar liefst dertig jaar als basketbalcoach, de helft van zijn carrière bij vrouwenploegen. De toenmalige eersteklasser Tulikivi Deerlijk was zijn laatste ploeg. Ivan is nog jeugdtrainer van wereldtopper Emma Meesseman geweest.

Eerst was Ivan Decroix speler. Zijn vader Marcel was lang geleden een icoon van de jeugdwerking van Athlon Ieper. Trainer-coach is hij onder meer geweest bij de vrouwenploegen Athlon Ieper, Oostende, Bredene, Soubry Kortrijk, Wytewa Roeselare en ten slotte Deerlijk waarmee hij in april 2011 het behoud verzekerde. Omdat hij het volgen van de sportprestaties van zijn kinderen al te vaak aan zijn vrouw moest overlaten, stopte hij definitief als trainer-coach.

Mooi sportmens

Kort nadat hij bij de stad Ieper in 2020 op pensioen ging, begon Ivan te sukkelen met zijn gezondheid. Ives Goudeseune (Vooruit) uit Zillebeke is sedert deze legislatuur schepen van de stad Ieper en tevens voorzitter van atletiekclub Flac Ieper. “Ik zal Ivan herinneren als de diplomatische hardwerkende sportieveling”, zegt Ives. “Altijd op zoek naar de beste oplossing binnen de afgelijnde contouren van het Ieperse sportgebeuren. Ieper verliest een mooi sportmens.”

Ivan en zijn echtgenote Hilde De Meyer studeerden beiden aan de VUB Brussel in 1980 af als licentiaat Lichamelijke Opvoeding. Na heel veel sollicitaties kon Ivan als sportmonitor aan de slag in het Jeugdstadion in Ieper. Hij werd daarna de eerste zelfstandige uitbater van het Augustijnenpark, het tennis- en squashcentrum in Ieper.

“Ivan ademde sport, hield van de natuur en zijn talentrijk gezin” – Luc Forrez

Een verschil in visie met de beheerraad van het Augustijnenpark zorgde ervoor dat Ivan andere sportieve oorden opzocht. Hij nam bij de stad Ieper deel aan het examen voor sportfunctionaris. Hij kreeg de job.

Luc Forrez was sportfunctionaris in het naburige Zonnebeke en geniet nu van zijn pensioen. “Ivan en ik begonnen quasi gelijktijdig als sportfunctionaris begin de jaren 90”, zegt Luc. “In 2004 stond Ivan aan de wieg bij de stichting van WesthoekSportOverleg, de burensportdienst van de Westhoekgemeenten.”

“Ivan leidde de vergadering in goede banen en stond jaarlijks in voor het werkings – en financieel verslag. Dossierkennis en beleidsvisie waren zijn sterke eigenschappen. Meermaals ging Ivan in discussie met de overheden om met onderbouwde argumenten de juiste keuzes te bepleiten.”

Te vroeg

“Fairplay was zijn leuze. Ivan ademde sport, hield van de natuur en zijn talentrijk gezin. Ik wil Ivan herinneren als een ‘bezieler’ en een voorbeeld van beroepsernst die voor de stad Ieper de sportwerking op de kaart zette. Veel te vroeg heengegaan, oneerlijk om niet te mogen genieten van een mooi pensioen.”

Ivan was de vader van drie kinderen: Lieselot, Marjolein en Bram. Lieselot woont in Kuurne, koerste op hoog niveau en werd prof. Ze behaalde de 44e plek op de wegwedstrijd tijdens de Olympische Spelen 2008 in Peking, als enige Belgische deelneemster. In 2021 werd ze ploegleider bij de vrouwenploeg Jumbo-Visma en heeft nu met FDJ-Suez een nieuwe werkgever. Marjolein is skiër en nam in 2018 deel aan de Olympische Winterspelen. Bram is beroepsmuzikant.

Drie kleinkinderen

Ivan, Hilde en hun kinderen woonden lang in de Elverdingestraat in Ieper. Omdat het huis veel te groot was geworden en de kinderen op eigen benen gingen staan, kozen de ouders voor de rust en gingen ‘op den buiten’ wonen. Ivan was de opa van drie kleinkinderen Marcel, Elena en Luca.