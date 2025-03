Gewezen slager Gerard Wyffels (89) uit Ledegem is overleden

In het AZ Delta Rumbeke is slager op rust Gerard Wyffels uit Ledegem overleden. Hij werd 89 jaar. Enkele jaren voor zijn zestigste verjaardag ging hij met pensioen. Lang geleden trad hij in de voetsporen van zijn vader Jerome. De slagerij bevond zich in de Rollegemstraat.

Gerard was jarenlang ook van vader op zoon een duivenmelker in hart en nieren. Hij had het soms moeilijk om zijn beroep met zijn hobby te combineren, maar slaagde daar toch wonderwel in en met succes.

Gerard werd geboren in Ledegem op 20 februari 1935. Hij was de echtgenoot van Nicole Marquis en vader van een dochter Nadine. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen