Gewezen slager Frans Peene is overleden

In het woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef in Ieper is gewezen slager Frans Peene (92) overleden. De slagerij bevond zich van 1956 tot 1995 op de hoek van de Brugseweg en Kalfvaartstraat in Ieper.

Frans werd geboren in Geluveld en was de echtgenoot van Claudette Denutte. Hij was de vader van een zoon Stefan.

‘Bedankt voor je liefde en genegenheid, je goede humeur van elke dag. Voor je geduld en je bezorgdheid, maar vooral bedankt voor je behulpzaamheid iedere dag, steeds weer’, staat het mooi verwoord op de rouwbrief

De afscheid vindt plaats op dinsdag 2 januari om 10.30 uur in de Sint-Jacobskerk op het Guido Gezelleplein in Ieper.