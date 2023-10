Gewezen schepen van Zwevegem Dirk Vanluchene (65) overleden

Dinsdag 24 oktober overleed ereschepen van Zwevegem Dirk Vanluchene. Hij werd 65 jaar.

Toen Dirk Vanluchene in mei 2015 ontslag nam uit de gemeenteraad, had hij er een politieke carrière van 27 jaar opzitten. In 1982 deed hij voor het eerst mee aan de verkiezingen. Hij kwam echter acht stemmen te kort om gekozen te worden. Zes jaar later waagde hij opnieuw zijn kans en raakte dan wel in de gemeenteraad. In 2006 werd Dirk schepen en volgde hij Germain Vandepopuliere uit Moen op. Na de verkiezingen in 2012 kwam Dirk als gemeenteraadslid in de oppositie terecht.

Groenprijs gewonnen

Bij zijn afscheid in 2015 keek Dirk tevreden terug op zijn politieke loopbaan. Vooral in de periode dat hij schepen was, kon hij heel wat realiseren. “Ik denk hierbij aan het vernieuwen van het kerkhof in Sint-Denijs, het vernieuwen van de doortocht in Heestert samen met het Vlaams Gewest, de spoorwegbedding, het winnen van de prestigieuze groenprijs ‘Entente Florale’, het vernieuwen van de kerkomtrek in Moen en Sint-Denijs”, zei hij toen.

Wateroverlast opgelost

Waar hij het meest fier op was, was het aanpakken van de waterproblematiek. Samen met de provincie heeft hij op heel wat plaatsen de problemen van wateroverlast opgelost. Ook hielp hij mee aan de plannen voor het Gemeentepunt.

Dirk laat een echtgenote Anny en twee zoons, Wouter en Dieter, achter. Hij was de grootvader van vier kleinkinderen.