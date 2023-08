Gewezen schepen Paul Vanden Berghe (98) uit Geluwe is overleden: “Hij had een hart voor zijn dorp”

In woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe is gewezen schepen Paul Vanden Berghe (98) overleden. Onder burgemeester wijlen Albert Deconinck was hij voor de toenmalige PVV schepen van begin 1983 tot eind 1988. Paul was destijds landbouwer en woonde op een boerderij in de Beselarestraat.

De toenmalige CVP had onder burgemeester Norbert De Meerschjman zaliger jarenlang de absolute meerderheid en kwam na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 terecht op de oppositiebanken. Met BSP-PVV-Volksunie vormde zich een nieuwe coalitie.

Naast burgemeester Albert Deconinck (BSP) behoorden Rosa Lernout-Martens, Jozef Claeys (beiden Volksunie), Paul Vanden Berghe, Ronald Cnockaert (beiden PVV) en Gilbert Berten (BSP) tot het schepencollege. Alleen Claeys en Cnockaert leven nog. Door de opvallende bestuurswissel waren het toen historische gemeenteraden.

Na Albert Deconinck werd Rosa Lernout-Martens dan twaalf jaar burgemeester. In september 1994 nam Paul Vandenberghe voor de laatste keer aan de gemeenteraadsverkiezingen deel. Tot aan de fusie tussen Wervik en Geluwe op 1 januari 1977 zetelde hij onder burgemeester Leo Cardoen in de gemeenteraad van Geluwe.

Mooie herinneringen

“Ik ga mooie herinneringen koesteren aan Paul”, zegt Bert Verhaeghe (Team 2030). “Geboren en getogen in Geluwe, met een hart voor zijn dorp. Paul legde als schepen de basis voor een sterke liberale partij in Wervik-Geluwe.”

Paul Vanden Berghe was weduwnaar van Gaby Ingelbeen. Hij was de vader van zes kinderen: Jan, Philip (+), Christine, Siska, Marianne (+) en Francis.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 19 augustus om 11 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe. (EDB)