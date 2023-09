Gewezen schepen Jacques Dejonghe is overleden

In het AZ Delta in Rumbeke is gewezen schepen Jacques Dejonghe (84) uit Rekkem overleden. Hij sedert 1970 gemeenteraadslid. Tot aan de gemeentefusies in januari 1977 in het toen nog zelfstandige Rekkem. Voor toen de CVP was hij van 1994 tot 2000 schepen van de stad Menen. Openbare Werken behoorde tot zijn bevoegdheid.

Jacques Dejonghe lag als schepen mee aan de basis van de renovatie van het stadhuis waarvan het voorontwerp in september 2000 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Hij was ook bevoegd voor de veemarkt op de LAR in Rekkem. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 nam hij deel op de lijst Nieuw.

Jacques Dejonghe was de echtgenoot van Nelly Dehaeze en vader van drie dochters Isabelle, Katrien en Nadine. Hij was de opa van zes kleinkinderen. Onder burgemeester huisarts Jean Libberecht (PVV) zaliger was Jacques Dejonghe zes jaar schepen. Na de volgende verkiezingen in oktober 2006 kwam er een nieuwe coalitie en werd wijlen Gilbert Bossuyt burgemeester. Jacques Dejonghe belandde met zijn partij CD&V in de oppositie.

Overstap naar Nieuw

Opmerkelijk was alvast dat Jacques overstapte naar Nieuw dat werd opgericht om de coalitie SP.A-CD&V, waarvoor volgens Nieuw een voorakkoord bestond, te nekken. Met amper twee verkozenen is men daar niet in geslaagd. Lijsttrekker Alain Dumont (schepen voor SP van 1982 tot 1989) en Jacques Dejonghe kwamen voor Nieuw in de gemeenteraad.

Beroepshalve was Jacques Dejonghe gewezen directeur van Beroepskrediet Menen en gewezen zaakvoerder van Real Dujardin Moeskroen.

Een laatste groet kan in het funerarium Serrus in de Moorselestraat 153 in Menen dinsdag en woensdag van 17 tot 19 uur, donderdag van 17 tot 18 uur. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 8 september 2023 om 11.00 uur in de Sint-Niklaaskerk te Rekkem. (EDB)