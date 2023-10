Gewezen schepen en OCMW-voorzitter Marc Vandamme overleden

In het AZ Delta Menen is gewezen schepen en OCMW-voorzitter Marc Vandamme (71) overleden. Nu zetelt zijn zoon Fré in de gemeenteraad voor CD&V. Marc was stichtend lid en acteur van eerst Deugd en Vermaak en na de fusie Cie Tabloo.

Hij was lang geleden schepen van Jeugd en Cultuur. Na de verkiezingen van oktober 1994 werd hij voorzitter van het OCMW. De volgende keer in 2000 was hij voor de CVP lijsttrekker en werd Marc terug verkozen als gemeenteraadslid maar koos opnieuw voor een zitje in de OCMW-raad. Daardoor kwam Luc Delem uit Rekkem in de gemeenteraad. Marc Vandamme werd als voorzitter van het OCMW opgevolgd door wijlen Claude Vancoillie. CVP belandde toen immers in de oppositie. Gilbert Bossuyt zaliger werd de nieuwe burgemeester

De volgende verkiezingen in oktober 2006 was hij voor de CVP terug lijsttrekker. Marc was van de ACW-strekking. Nieuwkomer Geert Allaert stond als verruimer en middenstandskandidaat op de tweede plaats. Bossuyt bleef burgemeester. Aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nam Marc niet meer deel. Zijn zoon Fré stond toen voor het eerst op de lijst van CD&V. Zoon Dimitri was toen lijstduwer voor N-VA.

Toneel

Als acteur bij toneelkring Deugd en Vermaak werd Marc in 1997 onderscheiden met een ‘Gouden Meeuw’. Hij kreeg het felbegeerd kleinood van het Algemeen West-Vlaams Toneel voor zijn schitterende acteerprestatie in Het recht van de sterkste van Cyriel Buyse. Voor Marc Vandamme (toen 44) was de speld een eerste bekroning in de 28 jaar dat hij op de planken staat.

Bij Deugd en Vermaak stonden maar liefst drie generaties op de planken. Het begon met vader Roger Vandamme en moeder Irène Coussement.

Marc Vandamme groeide op in een kroostrijk gezin van zeven kinderen. Hij was de partner van Anne Loncke en vader van vijf kinderen: Fré, Diederik, Dimitri, Barri en An-Sofie. Er zijn daarnaast drie pluskinderen.