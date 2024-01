Gewezen scheidsrechter Gilbert Denaeghel (80) onverwacht overleden: icoon van provinciaal voetbal floot 1.800 wedstrijden

In zijn woning in Ieper is gewezen voetbalscheidsrechter Gilbert Denaeghel (80) onverwacht overleden. Hij was een icoon in het provinciaal voetbal. Gilbert startte als scheidsrechter in 1968 en floot meer dan 1.800 (!) wedstrijden. In 2021 eindigde hij zijn carrière en werd hiervoor terecht in de bloemetjes gezet.

Gilbert Denaeghel was lang geleden jarenlang een vaste waarde als ref in eerste provinciale en was soms ook assistent in de nationale reeksen. Door zijn gestalte en houding straalde hij gezag uit.

Omwille van zijn leeftijd zette hij een stap terug en floot alleen nog jeugdwedstrijden op zaterdagnamiddag. Vooral dan wedstrijden van veertien-, vijftien- of zestienjarigen.

Band tussen jong en oud

“Het was een topscheidsrechter met een gouden hart, door iedereen graag gezien”, klinkt het bij de koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Ieper, Poperinge en Omliggend. “Ook tijdens de ledenvergaderingen van de vriendenkring was Gilbert er vaak bij. Hij zal gemist worden.”

Gilbert was destijds voorzitter van de Vriendenkring. “Met zijn expertise als oud-voorzitter is Gilbert een van de leden die er onder andere voor zorgt dat de band tussen jong en oud niet verloren gaat”, zo stond het destijds in KW.

Gilbert voetbalde bij de jeugd van Cercle Ieper en stopte om te gaan basketten bij JSP Ieper. Hij speelde acht jaar basketbal in de provinciale reeksen. Zijn schoonvader was voetbalscheidsrechter in eerste nationale en zo erfde Gilbert de microbe. “Ik werd ook scheidsrechter omdat voetbal mij altijd geïnteresseerd heeft”, vertelde hij destijds in KW.

Tijdens de thuiswedstrijden van KVK Westhoek was hij er steeds bij en zat in de tribune van het Crack Stadion ongeveer altijd op dezelfde plaats.

Gilbert was de echtgenoot van Marie-Thérèse Knockaert. Volgens de wens van Gilbert vindt het afscheid plaats in heel intieme familiekring.