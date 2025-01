Gewezen postbode Raymond Koopman (96) uit Wervik overleden

In het AZ Delta Menen is Raymond Koopman (96) uit Wervik overleden. Veertig jaar lang was hij postbode. Eerst twaalf jaar in Menen, daarna 28 jaar in eigen Wervik. Daarvoor werkte Raymond ook twee jaar in Frankrijk.

Hij was jarenlang penningmeester van de Wervikse Wandelsportvereniging (WSV Wervik). Jarenlang deed hij met zijn vrouw elk weekend een flinke wandeling. “We hebben onze afstanden wel wat moeten inkrimpen, maar tochten van twintig kilometer kunnen we nog altijd aan”, vertelde Raymond op zijn zeventigste in KW. “Eigenlijk is wandelen meer een gewoonte dan een prestatie. Nu help ik ook nog wandeltochten voor gepensioneerden uitstippelen.”

Voetbalpronostiek

Hij was alvast iemand met veel verdiensten. Bij de Vlaamse Seniorenclub Wervik-Geluwe werd Raymond wandelkampioen. Naast wandelen was hij ook een verwoed voetballiefhebber en een trouwe deelnemer aan onze voetbalpronostiek.

Raymond werd geboren op 25 augustus 1928 en was weduwnaar van Paula Huyghe, ze overleed vorig jaar. Hij was de vader van drie kinderen Marie-Paule, Dirk en Peter. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Het Pardoen

Raymond woonde destijds in de Speldenstraat, tot hij verhuisde naar woonzorgcentrum Het Pardoen. Het afscheid gaat door op dinsdag 7 januari om 11 uur in de aula van de parkbegraafplaats in de Hansbekestraat.