Gewezen politiecommissaris Robert Boxoen is overleden

In het AZ Delta in Menen is gewezen politiecommissaris Robert Boxoen (88) uit Geluwe overleden. In oktober 1994 ging hij op pensioen en werd opgevolgd door Ronald Verbeke zaliger.

Robert werd geboren in Vlamertinge en begon bij zijn broer te werken als kleermaker. Daarna werd hij douanier in Antwerpen. Later was Robert veldwachter in Dikkebus en Geluwe. Hij bracht het na de gemeentefusies tot politiecommissaris. Begin de jaren tachtig volgde hij Albert Beaumon zaliger op.

Na zijn pensioen werd hij ere-politiecommissaris van de stad Wervik en kreeg diverse onderscheidingen. Zoals Ridder in de orde van Leopold II, burgerlijke medaille 1e klasse en burgerlijk kruis 1e klasse. Hij was lid van het Herdenkingscomité Geluwe 1940. Aan het In Memoriam Monument langs de Dadizelestraat vindt jaarlijks de herdenking van de Slag bij Geluwe plaats. Robert is ook secretaris van Okra Geluwe geweest.

Robert Boxoen was weduwnaar van Simonne Six en vader van twee kinderen Katrien en wijlen Johan. Er zijn daarnaast drie klein- en zeven achterkleinkinderen. Robert woonde jarenlang in de Korte Tramstraat en verhuisde dan met zijn echtgenote naar woonzorgcentrum Ter Beke. Simonne overleed in 2020. Samen met zijn echtgenote woonde hij jarenlang de wedstrijden van kleinzoon Jonas bij KSK Geluwe en SV Rumbeke bij.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 14 januari om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk. (DBEW)