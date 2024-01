Gewezen onderzoeksrechter Robert Thybergin uit Ieper, die 40 jaar geleden vijfvoudige moord in Elverdinge onderzocht, overleden

In Ieper is gewezen onderzoeksrechter Robert Thyberghin (81) overleden. Nadat hij de rechtbank van eerste aanleg in Ieper verliet, werd hij kamervoorzitter op het hof van beroep in Gent.

Zijn belangrijkste zaak als onderzoeksrechter was ongetwijfeld de vijfvoudige moord in Elverdinge. In 1983 schoot de 17-jarige Daniël Scholeer zijn ouders, grootmoeder, oom en tante dood omdat hij geen rallywagen kreeg.

Gemeenteraadslid

Enkele weken geleden was op VTM een herhaling van De Kroongetuigen te zien en daarin kwam Robert Thyberghin een aantal keer aan het woord.

Robert was de echtgenoot van Anny Deblonde en vader van twee kinderen: Karl en Ludovic. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen: Camille en Henri. Karl Thybergin was gemeenteraadslid voor Open Ieper, maar verhuisde voor zijn job naar de VS.

Laatste groet

Een laatste groet kan in het funerarium van Uitvaartzorg Leo, Dikkebussweg in Ieper, van vrijdag tot en met dinsdag, op weekdagen van 15 tot 18 uur en op zaterdag van 14 tot 16 uur.

De uitvaart vindt plaats op woensdag 31 januari om 11 uur in de Sint-Hilariuskerk in Wevelgem.