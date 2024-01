Gewezen ondernemer Peter Depape na slepende ziekte overleden

In het AZ Groeninge in Kortrijk is vrijdag gewezen ondernemer Peter Depape (55) uit Geluwe overleden. Hij verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. Peter was dakwerker en installateur van sanitair. Zijn firma was jarenlang gevestigd in de Robert Klingstraat in Wervik. Daar bevindt zich al enkele jaren Trappen Renier.

Peter Depape was onder meer sponsor van Boerenkermis De Mote-Molenstraat en was lang geleden hoofdsponsor van Cycling Team Force. Destijds woonde hij in de Hovenierstraat in Wervik en verhuisde dan naar de Lindehofstraat in Geluwe. In juli vorig jaar trad hij in het huwelijk met Connie Ruaert

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 20 januari om 11 uur. in de Sint-Bavokerk in Lauwe. Een laatste groet kan in het funerarium Serrus, Moorselestraat 153 in Menen, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 17 tot 19 uur, vrijdag van 17 tot 18 uur. (EDBW)