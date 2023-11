In de palliatieve zorgeenheid Ten Oever van het AZ Groeninge in Kortrijk is op 24 november gewezen ondernemer André Vandorpe (76) uit Moorsele overleden. Hij was de stichter van de BV Vandorpe, gespecialiseerd in verwarming. André was de echtgenoot van Monique Vanlerberghe.

Familiebedrijf

Hij werd op 9 februari geboren in Izegem en was de vader van drie kinderen Andy, Ilse en Dimitri. De firma Vandorpe heeft meer dan 30 jaar ervaring in de verwarmingswereld. Het is alvast weinigen gegeven. Als broer en zus zijn Andy en Ilse Vandorpe de tweede generatie. Vanuit de moderne vestiging in de Drieslaan op de industriezone Gullegem-Moorsele vertrekken dagelijks de gespecialiseerde medewerkers naar hun klanten uit de regio.

Steeds worden de nieuwste ontwikkelingen in de branche van nabij gevolgd, waardoor het bedrijf de referentie uit de streek is op het vlak van vloerverwarming, warmtepompen en condensatieketels. Voor elke klant wordt een passende oplossing gezocht qua budget, mogelijkheden, rendement en optimale (na)service.

Stichter André Vandorpe groeide op in een kroostrijk gezin van acht kinderen.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 30 november om 10.30 uur in de Sint-Martinuskerk in Moorsele. Een laatste groet kan in het funerarium Serrus, Caesar Gezellestraat 8 in Moorsele, maandag en dinsdag van 17 tot 19 uur, woensdag van 17 tot 18 uur. (EDB/AV)