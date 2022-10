Gewezen OCMW-voorzitter Wilfried Vanlerberghe overleden

Op woensdag 5 oktober is Wilfried Vanlerberghe (84) zachtjes ontslapen in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Hij laat zijn echtgenote Christiane Landuyt, drie kinderen en vijf kleinkinderen na.

Wilfried Vanlerberghe werd geboren op 15 november 1937 in Poperinge. In zijn thuisstad en ver daarbuiten was hij gekend als boegbeeld van de Socialistische partij. Van 1983 tot 2003 was hij gemeente- en OCMW-raadslid. Van 1989 tot 1995 was hij voorzitter van het Poperingse OCMW. Hij was secretaris van S-Plus, en bestuurslid van diverse Socialistische verenigingen. Ook was hij lid van De Koperen Passer Ieper-Poperinge-Wervik, en een verwoed postzegelverzamelaar.

Wilfried was de vader van SP.A-gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (gemeenteraadslid in Poperinge en gewezen Vlaams parlementslid), van Günther Vanlerberghe en van Gretel, die enkele jaren geleden overleed.

Onlangs verbleef Wilfried Vanlerberghe nog twee maanden in het ziekenhuis, en hij was van plan om naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Zijn echtgenote Christiane Landuyt verblijft momenteel thuis met een gebroken heup.

De begrafenisplechtigheid heeft plaats op zaterdag 15 oktober om 10.30 uur in de Sint-Bertinuskerk (Grote Markt) in Poperinge, gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne in het urneveld op het kerkhof Ter Ruste in Poperinge. Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.