Gewezen OCMW-voorzitter Stefaan Deroo (67) aan corona overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Stefaan Deroo (67) uit Woesten op maandag 13 december, vijf dagen voor zijn verjaardag, overleden aan corona. Van 1995 tot 2001 was hij in Vleteren voorzitter van het OCMW. Stefaan Deroo was vanaf 1978 postbode in Oostvleteren en een tijdje ook in Noordsschote en Elverdinge. Hij was ongehuwd.

In 1988 was hij voor de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst kandidaat op de lijst van de Landelijke Volks Partij (LVP). Hij werd toen net niet verkozen, zes jaar later wel. Deroo stond toen zijn plaats als gemeenteraadslid af en koos voor het OCMW-voorzitterschap. Hij lag aan de basis van het nieuw administratief centrum voor het OCMW. Na zes jaar werd hij opgevolgd door huidig burgemeester Stephan Mourisse (LVP), die in oktober 1994 voor de eerste keer deelnam aan de verkiezingen. Deroo bleef in die legislatuur OCMW-raadslid.

Het afscheid vindt plaats in intieme kring. Wie wil, kan een gift doen aan Natuurpunt IJzervallei op rekeningnummer BE 96 9799 7224 0705. (EDB)