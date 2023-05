Gewezen OCMW-voorzitter en advocaat Philippe Vandromme uit Kachtem overleden

Op donderdag 25 mei is Philippe Vandromme uit de Smallestraat in Kachtem onverwacht overleden. Hij was advocaat en gewezen OCMW-voorzitter.

Philippe Vandromme had zijn advocatenpraktijk op de Dam in Emelgem, maar woonde met zijn vrouw Gilberte Coffez in de Smallestraat in Kachtem.

Philippe was een tijdje actief in de politiek bij de toenmalige Gemeentebelangen. Hij was van 1991 tot 1994 OCMW-voorzitter van Izegem, na Bernard Depoorter (Volksunie) en vóór Jacques Vandendriessche (CD&V).

De Kachtegemnaar was ook medestichter van de Ambassadorclub (1983) en van de ‘Vrienden van de Izegemse musea (2012). Op 12 december 1994 ontving hij Koningin Paola in Izegem (zie foto).

Philippe had één dochter Nathalie, die de partner is van Jo Verdock, en twee kleinkinderen Aline en Esmée.

De familie neemt op vrijdag 2 juni afscheid van Philippe om 11 uur in de Sint-Pieterskerk in Emelgem.

(IB)