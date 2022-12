Gewezen OCMW-raadslid Werner Vandewalle (85) uit Ledegem is overleden

In het AZ Sint-Jan in Brugge is totaal onverwacht gewezen OCMW-raadslid Werner Vandewalle (85) overleden.

Hij was de erevoorzitter van het ACV Ledegem en bestuurslid van Okra, KWB-toneel en Beweging.net. Werner was ook lid van Samana.

Toen op 1 april 1997 in Ledegem een mindermobielencentrale (MMC) werd opgestart, waren Werner Vandewalle en Marcel Staelens er vanaf het eerste moment bij als chauffeur.

Werner groeide op in Ledegem. Op zijn veertiende ging hij aan de slag in zetelfabriek La Renaissance. Hij was de echtgenoot van Erna Vermeersch en vader van een dochter Hilde. Werner was de opa van twee kleinkinderen Ine en Anton. Er is ook een achterkleindochter Mona.

De uitvaartdienst vond plaats in de aula van Uitvaartzorg Serrus in Sint-Eloois-Winkel. (EDB)