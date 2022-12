Gewezen OCMW-raadslid Paul Tijtgat uit Wakken is overleden

Paul Tijtgat is op vrijdag 4 december in wzc Samen overleden. Hij werd in Wakken geboren op 8 juli 1934 en werd 88 jaar.

Paul was een gekend persoon in Wakken. Hij was gewezen bestuurslid SP.A Wakken, gewezen OCMW-raadslid Dentergem, medestichter en gewezen voorzitter FC Midwak en gewezen bestuurslid KFC Wakken.

Hij was de echtgenoot van Erna Haerens en de papa van Marleen (Freddy De Backer). Stefanie was zijn kleinkind en Robin zijn achterkleinkind.

Er wordt afscheid genomen van Paul tijdens de uitvaartdienst in de aula van Uitvaartcentrum Desmet op donderdag 8 december om 14 uur. Naar zijn eigen wens wordt de as van Paul terug aan de natuur geschonken op de begraafplaats van Wakken.