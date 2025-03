Gewezen medewerker van Brugs Stadsarchief Peter Bultinck is overleden

Bruggeling Peter Bultinck (66) is een jaar na zijn pensioen bij het Stadsarchief na een korte ziekte overleden. Hij was een gekend figuur in het Brugse en was voordien ook jarenlang in dienst bij het Cultuurcentrum Brugge.

“Vrijdag kregen we het intrieste nieuws te horen dat ‘onze’ Peter overleden is”, getuigt de Brugse stadsarchivaris Jan Dhondt. Peter Bultinck was al iets meer dan een jaar met pensioen in het Brugse Stadsarchief, maar had zich onmiddellijk erna geëngageerd als vrijwilliger zodat hij nog wekelijks in het Stadsarchief op de Burg te zien was.

Vertrouwd gezicht

Peter was sinds 14 oktober 2002 aan de slag in het stadsarchief. Voordien was hij op een aantal andere Brugse stadsdiensten actief geweest: de Secretarie, de Jeugddienst en het Cultuurcentrum. Hij was een vertrouwd gezicht voor de bezoekers van de leeszaal, want hij was – vooral tijdens zijn beginjaren – vaak het eerste aanspreekpunt aan de balie.

Daarnaast stond hij in voor de aankoop van boeken en tijdschriften voor de bibliotheek en voor de registratie ervan in het bibliotheeksysteem van het Stadsarchief. Maar zijn hoofdopdracht was het beheer van de Fotoverzameling: het verwerken van de aanwinsten, het klaarmaken van ‘zendingen’ voor het digitaliseren, het maken van beschrijvingen in de Beeldbank, het begeleiden van vrijwilligers, het aanleveren van hoge resolutiebeelden aan derden voor allerhande publicaties en projecten.

Plichtbewust

“Dat alles deed Peter heel kwaliteitsvol, plichtbewust en met veel liefde voor het materiaal”, vertelt Jan Dhondt. In zijn 21 jaar ‘dienst’ verdrievoudigde de beeldcollectie van het Stadsarchief van 30.000 naar meer dan 100.000 stuks. Zelf stond Peter Bultinck garant voor tienduizenden beschrijvingen in de Beeldbank. “Zijn expertise over de Brugse iconografie was bijna niet te overtreffen. Zijn rol en betekenis voor onze Fotoverzameling en Beeldbank was dan ook immens”, aldus de hoofdarchivaris.

Jan Dhondt omschrijft zijn gewezen medewerker als volgt: “Peter leek, door zijn wat introvert karakter, op het eerste gezicht geen echte teamspeler te zijn, maar dit klopt niet. Inspringen voor een zieke collega, meewerken aan een tentoonstelling, een tekst schrijven voor onze nieuwsbrief, steeds kon het team op Peter rekenen.”

Mooie mens

“We zullen Peter enorm missen, niet enkel voor wat we hier hebben opgesomd, maar het was ook aangenaam praten met Peter ‘buiten het werk’. Hij was gepassioneerd door literatuur, film en klassieke muziek en was bovenal een mooie en unieke mens.”

Op 18 maart zou Peter Builtinck zijn 67ste verjaardag gevierd hebben. Dat mocht niet meer zijn….