Gewezen medewerker Tillo Samyn (88) is overleden

Oud-medewerker van ons weekblad Tillo Samyn is op dinsdag 21 december thuis in de Haaipanderstraat in Emelgem overleden. Hij was 88 jaar.

Tillo werd in Izegem geboren op 29 november 1933 en was de echtgenoot van Jacqueline Simoens. Hij volgde zijn middelbare studies aan het Sint-Jozefscollege in Izegem en behaalde er de gouden medaille. Hij werkte eerst enkele jaren bij een advocaat in Kortrijk en daarna als bediende in de toenmalige meubelfabriek Aurora in de Kortrijksestraat in Izegem.

Tillo was lid van vier zangkoren: Scola Cantorum, Die Boose, Sint-Franciscuskoor en het Radiokoor van Joost van Brussel.

“Tillo kwam voor het eerst in contact met De Weekbode door Die Boose toen hij al met brugpensioen was”, zegt zijn vrouw Jacqueline. “Wijlen Herman Roelstraete moest in Oostenrijk een orgel inwijden en Die Boose was daar ook bij. De redactie van De Weekbode wilde daar een verslag van en Die Boose zei dat Tillo dat wel zou doen. Dat was ook zijn eerste bijdrage voor het weekblad.”

Cultuurliefhebber

Tillo verzorgde schreef ook vaak over tentoonstellingen (onder andere de maandelijkse tentoonstelling in de bibliotheek), muziekconcerten, koren, het Wereldfestival van Die Boose… Hij was een erg gewaardeerde medewerker.

De gezondheidstoestand van Tillo ging vooral de laatste maanden achteruit. Dinsdag 21 november overleed hij, omringd door zijn naaste familie.

Tillo was de vader van Hans, die de echtgenoot is van Hilde Buyse, en van Wim. Hij was de grootvader van Jonas.

De familie neemt maandag 27 december om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk in Emelgem afscheid van Tillo. Na de crematie wordt zijn asurn ingezet in het urnenpark van de begraafplaats aan de Reperstraat in Emelgem. (IB-Snoeck Uitvaartzorg)