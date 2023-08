Gewezen lesgeefster kantklossen Godelieve Breyne (86) overleden

In woonzorgcentrum Huize Zonnelied in Ieper is Godelieve Breyne (86) overleden. Ze was destijds lesgeefster kantklossen en medebezieler van de hobbyclub Ieperse Huiskant. Als zesjarig meisje bleef ze na de lesuren op school om de eerste basisslagen te leren.

“Vrouwen klosten toen kant om een cent bij te verdienen”, aldus Godelieve destijds in Het Wekelijks Nieuws. “De mensen waren nog niet zo geschoold, ze maakten meterkant op bestelling, steeds met hetzelfde motiefje. Hun werk werd thuis afgehaald en geëxporteerd.” De kantclub Ieperse Huiskant onderhield jarenlang vriendschapsbanden met Kantschool Kortenberg.

Melkhandel

Godelieve groeide op in een kleine boerderij in een zijstraatje van de Leopold III laan, aan de rand van de stad. Thuis baatte ze een melkhandel uit en deed ook nog huis-aan-huis verkoop. Het was trouwens tijdens deze melkronde dat ze haar man Maurice Indevuyst leerde kennen. Hij was ondernemer in de land- en tuinbouw en stond op de zaterdagmarkt in Ieper.

Na hun pensioen verhuisden ze naar de Bloemenstraat. Godelieve was weduwe. Haar man overleed in 2019. Er zijn drie kinderen Johan zaliger, Luc en Martine. De uitvaart vond woensdag plaats in de aula van Uitvaartzorg Leo. (EDB)