Gewezen leerkracht Hugo Goemaere (71) is overleden

Omringd door zijn familie is thuis in Moorsele Hugo Goemaere (71) op 5 maart overleden. Hij gaf jarenlang les in het zesde leerjaar van de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe. Begin januari 2012 ging hij op pensioen. ‘Meester Hugo’ verloor de ongelijke strijd tegen een slepende ziekte. Hij was toch wel een naam en persoonlijkheid binnen het onderwijs en de lokale gemeenschap in Geluwe. Hij werd geboren op 26 oktober 1951.

Hij was de man van Ann Delaere en vader van drie kinderen Tom, Imke en Marieke. Al vanaf 2015 had meester Hugo problemen met de gezondheid. Al die jaren heeft zijn vrouw Ann hem met zoveel zorg en toewijding verzorgd. Zijn zussen Ann en Lut gaven ook les in vrije basisschool De Graankorrel.

“Ik leerde Hugo goed kennen in de jaren ’80 toen ik als collega van hem in de jongensschool mocht starten”, vertelt leerkracht Hans Oplinus uit Geluwe. “Al snel vielen zijn gedrevenheid, creativiteit en enthousiasme voor het onderwijs op. Met zijn manier van werken en sommige principes was hij voor het onderwijs een vernieuwer, nog lang voor anderen aan vernieuwing dachten, laat staan erover spraken. Als leerkracht had hij een heel eigen stijl.”

“Hugo zette sterk in op creatief en ervaringsgericht onderwijs met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen. Hij ging zijn eigen weg en dat bedoel ik zeker positief. Want Hugo was zonder twijfel ook een teamplayer die dacht in het belang van de gemeenschap en de kinderen en daarbij oprechte interesse toonde in wat anderen bezig hield.”

“Hugo koos – ook in het onderwijs – niet steeds de makkelijkste weg en kwam daarbij wel eens hindernissen tegen. Toch geloofde hij in zijn visie en in andere mensen en ervaarde ik hem altijd als iemand met een positieve, jonge en open blik op de wereld. Hij was zeer gedreven voor zijn school, maar had ook veel ruimere interesses: sport, toneel, muziek, de gemeente, politiek….”

Na zijn loopbaan in het onderwijs was Hugo zeer actief voor Festival Dranouter.

De uitvaartdienst vindt plaats komende zaterdag om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Geluwe. Geen bloemen, liever een gift aan ‘Kom op tegen kanker’ op het rekeningnummer IBAN BE03 4886 6666 6684. Met vermelding ‘code 390041628 / Hugo Goemaere’.