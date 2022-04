Gewezen KW-medewerker Gery Merlevede (74) overleden in Poperinge

Bij hem thuis in de Hallertaulaan in Poperinge overleed op dinsdag 5 april Gery Merlevede op 74-jarige leeftijd. Hij laat zijn echtgenote Lena Mille en zoon Stan na.

Gery Merlevede was afkomstig uit Watou. Hij werd geboren op 9 september 1947. Na het behalen van zijn onderwijzersdiploma, werd hij leerkracht in de basisschool van het Poperingse college.

Dertien jaar lang was hij ook medewerker voor Het Wekelijks Nieuws West. Hij schreef vooral over het verenigingsleven en hij deed ook een tijd voetbalverslaggeving.

Zware val

Op 6 oktober 2004 maakte Gery een kwalijke val in het college. Hij viel over de leuning van een vier meter hoge trap. Een schedelbreuk, gebroken sleutelbeen, twee gebroken ribben, een ingedeukte long en een zware hersenbloeding waren het resultaat van de val. En ook: een vervroegd afscheid van zijn leerlingen en van zijn bijberoep als medewerker van de krant. In 1992 was hij mee stichtend lid van de Poperingse Perskring, waarmee hij nog regelmatig samenkwam voor een etentje.

De uitvaartplechtigheid rond de asurne heeft plaats op woensdag 13 april om 10.30 uur in de aula van het uitvaartcentrum Demuys, Duinkerkestraat, waar je Gery tot en met maandag een laatste groet kan brengen.