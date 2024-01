Gewezen koster-organist Florent Scherpereel (102) uit Wingene is overleden

Florent Scherpereel, de erebeiaardier van Wingene, is op maandag 15 januari overleden. Hij werd op 8 januari 1922 geboren in Avelgem en werd dus 102 jaar.

Florent Scherpereel is omringd door zijn naasten overleden in wzc Amphora in Wingene op 15 januari 2024, gesterkt door het ziekensacrament. Hij was de weduwnaar van Madeleine Vandepitte (+2011), papa van Johan (Christiane Verhaeghe), Herman (Andrea Debaes), Philip (Trui Victoor) en Jos (Sergi Boronat-Perez), opa van Jeroen (Nele Crombez), Nele, Jolien (Tim Hondequin), Karel (Clarissa Colangelo), Marieke, Leen (Jof Defreyne) en Anne (Tille Ruszkowski) en overgrootvader van elf kleinkinderen.

Erebeiaardier

Florent was erekoster-organist van de Sint-Amandusparochie en erebeiaardier van de gemeente Wingene. Begin 2022 werd hij in wzc Amphora nog gevierd voor zijn 100ste verjaardag, waar hij sinds 2015 verbleef. Hij speelde er geregeld op zijn orgeltje.

Hij was ook het langst spelend lid ooit van Harmonie Sint-Cecilia Wingene. Hij was ook lid van het zangkoor Cantemus, organist en gelegenheidsdirigent van het Sint-Amanduskerkkoor, lid van de cultuurraad en zoveel andere sociale en parochiale organisaties.

Uitvaartdienst

De uitvaartdienst, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Wingene, zal plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Amandus op zaterdag 20 januari om 10.30 uur. De familie kan begroet worden na de dienst.

Een rouwgroet of stil moment bij Florent is mogelijk in het funerarium in Wingene, H. Sacramentstraat 7. Dit kan dagelijks, telkens tussen 16.30 en 18.30 uur.