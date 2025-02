Gewezen koloniaal René Leplae (92) uit Sint-Jan is overleden

Thuis in Sint-Jan Ieper is René Leplae (92) onverwacht overleden. Hij was technisch leraar aan het VTI Ieper en gaf eerder les in Congo.

René werd geboren in Menen op 29 november 1932. Hij volgde de richting elektriciteit en kwam in het onderwijs terecht. In 1958, het jaar na hun huwelijk besloten René en Paulette Debey om naar Congo te vertrekken. René gaf er les aan de kinderen van de kolonialen. “Ik heb er twee en een half jaar les gegeven tot we in 1960 moesten vertrekken”, aldus René destijds in KW.

“In Congo zijn ook onze twee oudste zonen geboren. We keerden toen terug naar België en zijn in Zillebeke in de Maaldestedestraat gaan wonen. Vier jaar hebben we daar gewoond. Daarna vonden we onze vaste stek in de Potyzestraat in Sint-Jan.”

René gaf nog een tijd elektriciteit in het VTI in Ieper. Toen besloten hij en zijn echtgenote om autobuschauffeur te worden. Ze vervoerden kinderen naar BLO-scholen. Een job die ze 22 jaar hebben gedaan.

René was de vader van vijf kinderen Stefaan, Patrick, Thierry, Ales en Bruno. Er zijn daarnaast tien kleinkinderen.

René was lid van de vriendenkring van het VTI Ieper, het muziekkorps De Kerels van het VTI en zong in het Sint-Janskoor.

De uitvaartdienst gaat door op zaterdag 22 februari om 14.30 uur in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Sint-Jan.