Gewezen klaroenblazer en medestichter van jeugdbrandweer Jean Roose (97) uit Ieper is niet meer

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Jean Roose (97) uit Ieper overleden. Hij was gewezen klaroenblazer van de Last Post Association waarvan de vrijwilligers elke avond onder de monumentale Menenpoort de Last Post blazen. Jean was destijds eerste sergeant bij de brandweer en medestichter van de jeugdbrandweer Ieper.

Jean Roose werd geboren in Frankrijk, in Fontenay Le Comte nabij Niors, op 28 december 1927. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren mijn grootouders en ouders naar Frankrijk gevlucht nabij Angers”, vertelde hij destijds in KW. “In de jaren twintig kwamen zij terug. Mijn vader was zelfstandig fietsenmaker. Hij kreeg een job als meestergast in een Frans bedrijf waar fietsen gemaakt en gemonteerd werden. Omdat het in onze streek niet zo goed was tijdens de volle heropbouw van de stad verhuisde mijn familie in 1927 opnieuw naar Frankrijk.”

“In 1928 moest mijn moeder met haar drie kinderen Frankrijk verlaten. Mijn vader bleef er alleen achter en overleed in 1930. Wij waren teruggekeerd naar Ieper en mijn moeder moest haar plan trekken met haar gezin en kinderen. Wij moesten vroeg gaan werken en op eigen benen staan. Toen ik tien jaar was, ging ik al werken. Ik mocht bij fietsenhandel Seys in de Lombaardstraat aan de slag omdat ik iets van fietsen kende.”

“In 1942 kwam ik bij de firma Picanol in Ieper terecht maar door de oorlog werd ik er ontslagen en moest een andere job zoeken. In 1944 werd ik vrijwilliger in het leger. Zo kwam ik zes maanden in Ierland terecht. Ik zag het leger na een tijdje ook niet echt meer zitten en zocht een nieuwe uitdaging. In 1946 begon ik voor de tweede keer bij Picanol en werkte in de gieterij. Toen ik opgeroepen werd voor een kampperiode bij het leger lag mijn ontslagbrief bij mijn terugkeer klaar. Ik ben dan gaan werken bij de Commonwealth War Graves Commission. Ik bleef er tot 1962, toen kreeg ik opnieuw de kans bij Picanol. Ik bleef er tot aan mijn brugpensioen in 1983. Intussen speelde ik van 1960 tot 1968 ook negen jaar bij de klaroenblazers van de Last Post Association en was 40 jaar vrijwilliger bij de brandweer. Na een hersenvliesontsteking heb ik van de dokters als klaroenblazers moeten stoppen. Ik heb er altijd enorm spijt van gehad.”

Jean was de echtgenoot van Mariette Decroix. Ze waren maar liefst 76 (!) jaar getrouwd. Jean was de vader van drie kinderen Annie, Marnick zaliger en Carine. Ze woonden zo’n twintig jaar in een appartement in de Plumerlaan en verhuisden in oktober 2023 dan naar Huize Zonnelied.