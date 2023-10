Gewezen kapper Dirk Neirynck (69) is overleden

In het AZ Delta Menen is gewezen kapper Dirk Neirynck (69) overleden. Hij had destijds zijn kapsalon in de Bruggestraat in Menen, naast jeugdhuis Den Overkant. Vier jaar geleden ging Dirk op pensioen. Hij woonde in een flat in de Poststraat.

Afgestudeerd als kapper begon hij als jonge gast in een kapsalon in Kortrijk en startte dan in Menen met zijn eigen kapsalon.

Dirk was een trouw supporter van voetbalclub KSCT Menen en behoorde er een tijdlang tot de supportersclub Stadion Devos-KSCT Menen.

Dirk was de vader van twee kinderen, Kevin en Jennifer. Er zijn daarnaast vier kleinkinderen Gabryel, Alexander, Mats, Sem.

Een laatste groet kan in het funerarium van Uitvaartzorg Serrus in de Moorselestraat in Menen, woensdag van 17 tot 19 uur, donderdag van 17 tot 18 uur.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 21 oktober om 10 uur in de aula van de begraafplaats in de Dadizelestraat in Menen. (EDB)