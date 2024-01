Gewezen juwelier en opticien Raoul Rubrecht (96) uit Poperinge is overleden

Omringd door zijn kinderen is thuis in Poperinge gewezen juwelier en opticien Raoul Rubrecht (96) overleden. In zijn lange beroepsloopbaan had hij een passie voor perfectie. Hij was de weduwnaar van Agnes Dupont, ze overleed in juli 2014. De uitvaart vindt plaats in intieme kring.

Raoul zag het levenslicht op ‘Den Grooten Onzen Heere’ en ging tot en met het lager middelbaar naar het college in Poperinge. Hij bleef daarna twee jaar thuis op de hoeve van zijn ouders werken om daarna te kiezen voor een opleiding ‘uurwerkmaker-juwelier’ in Antwerpen. In 1949 studeerde Raoul er af als laureaat. Daarna volgde nog anderhalf jaar legerdienst: negen maanden in Tienen en nadien even lang in Keulen.

Juweliers- en optiekzaak

Na zijn huwelijk in juni 1952 begon Raoul als juwelier in het begin van de Gasthuisstraat, verhuisde vrij snel naar de Grote Markt en begon er in 1966 ook met een optiekzaak. In 1984 werd de optiekzaak vernieuwd, twee jaar later ook de juwelierszaak. In al die jaren leidde Raoul veel stagiairs op. Ze kwamen uit heel Vlaanderen naar de Hoppestad.

Agnes werd geboren in Abele en groeide op in een kroostrijk gezin van twaalf kinderen. Raoul en Agnes hadden vijf dochters: Francine, Christine, Sabine, Carlien en Catherine. Opmerkelijk is alvast dat drie van de vijf kinderen in de voetsporen van hun vader traden. Francine begon een zaak in Ieper, Christine in Poperinge en Catherine in Oostduinkerke. Met kleinzoon Emmanuel in de Driftweg in De Haan is de derde generatie aan de slag.

Petanque

Raoul was de opa van twaalf kleinkinderen. Hij was ook een echte ‘familieman’. Zijn gouden huwelijksjubileum in 2002 vierde hij met de kinderen en de kleinkinderen tijdens een weekenduitstap in Normandië.

Na zijn pensioen werd Raoul lid van de Poperingse Petanquekoppen. In 2017 huldigden ze hun oudste lid. Hij was toen 90 jaar jong en zorgde in de clubgeschiedenis voor een primeur want voor de eerste keer was een van de actieve petanquespelers een negentigplusser.