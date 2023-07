Gewezen jeugdvoorzitter KV Oostende Willy Verhaeghe (77) overleden

De bekende Oostendenaar Willy Verhaeghe is donderdag 29 juni op 77-jarige leeftijd gestorven.

Willy was beroepshalve tandarts, maar zijn hart klopte voor het voetbal. Hij zetelde vanaf 1976 in de beheerraad van AS Oostende en maakte in 1981 de fusie met VGO mee vanop de eerste rij. Hij fungeerde 27 jaar lang als jeugdvoorzitter van KV Oostende.

Ook na 2008 was de Oostendenaar op zaterdag trouw aanwezig op de Schorre om de jeugd te volgen. Bij elke thuiswedstrijd van KVO zat hij in het stadion. Hij was ook lid van het comité dat de ASO-reünies, de ASO-Memories, organiseerde in de Diaz Arena. KV Oostende verliest met Willy Verhaeghe een absolute clubman.

Willy was gehuwd met Liliane Castelein, vader van twee kinderen en opa van twee kleinkinderen.

Het afscheid van Willy Verhaeghe heeft plaats op donderdag 6 juli om 10.30 uur in de aula van Uitvaartzorg Marote, Stuiverstraat, Oostende.

(FRO)