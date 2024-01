Gewezen internationaal UCI-commissaris Marc Vandevyvere (77) is overleden

In het AZ Groeninge Kortrijk is Marc Vandevyvere (77) uit Kortrijk dinsdagavond gestorven. Hij was destijds alombekend in wielermiddens. Van sportafgevaardigde bij de KBWB afdeling West-Vlaanderen, groeide hij door tot internationaal UCI-commissaris. In die functie trok hij meermaals naar de Ronde van Frankrijk. De derde keer in 2000 zelfs als voorzitter van de jury.

Marc werd in 1975 sportafgevaardigde, later secretaris van de Koninklijke Sporting Club Kuurne, de organisator van de jaarlijkse profwielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne. Eind datzelfde jaar was hij al nationaal commissaris van de Belgische Wielrijdersbond. Na zijn brevet van nationaal UCI (de internationale wielerunie)-commissaris behaalde hij in 1991 met onderscheiding zijn diploma van internationaal commissaris (A-statuut) in het Spaanse Valencia.

Het leverde hem opdrachten op in nauwelijks bij te houden internationale één- en meerdaagse wielerwedstrijden. In Atlanta maakte Marc in 1996 op de Olympische Spelen als aankomstrechter deel uit van het leidinggevende kwartet van het internationale college van commissarissen, dat verantwoordelijk was voor het correcte verloop van het complete wielerprogramma.

Afscheid in intieme familiekring

Beroepshalve was Marc bediende bij het toenmalige Belgacom. Hij was de echtgenoot van Marie-Claire Vandekerckhove en vader van een zoon Filip.

Marc kan enkel op donderdag 18 januari van 15 tot 19 uur begroet worden in het Uitvaartcentrum Snoeck, Bellevuestraat 24 in Izegem.

Het afscheid vindt plaats in intieme familiekring.