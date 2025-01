Gewezen gemeenteraadslid Remi Crabbe (91) uit Oostnieuwkerke overleden

In woonzorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke is gewezen gemeenteraadslid Remi Crabbe (91) overleden. Voor de gemeentefusies in 1977 zetelde hij eerst in de gemeenteraad van het toen nog zelfstandige Oostnieuwkerke en nadien in Staden. Als oppositielid maakte hij niet alleen de voorbereidingen op de fusie met Staden en Westrozebeke mee, maar ook de eerste twee legislaturen ervan.

Tijdens de verkiezingen in 1988 werd hij voor de vierde opeenvolgende keer verkozen maar is dan volledig gestopt met de politiek.

Remi werd geboren in Oostnieuwkerke op 23 december 1933. Hij was weduwnaar van Maria Vuylsteke die overleed in 2020. Remi was de vader van twee kinderen John en Peter, de echtgenoot van Sherley Beernaert, de nieuwe burgemeester van Moorslede. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen en zes kleinkinderen.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 25 januari om 14 uur in de aula van uitvaartzorg Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 in Moorslede.