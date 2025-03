Gewezen gemeenteraadslid Marie ‘Miet’ Kluge (96) uit Geluwe overleden

In haar woning in de Ieperstraat in Geluwe is gewezen gemeenteraadslid Marie Kluge op 96-jarige leeftijd overleden. Ze was destijds achttien jaar gemeenteraadslid voor de CVP. Iedereen noemde haar ‘Miet’. Marie Kluge werd op 28 april 1928 geboren in Wilhelmshaven, een havenstad in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Op haar zesde kwam ze in Lombardsijde wonen.

Miet Kluge trouwde met Marcel Oplinus zaliger. Miet was de moeder van vier kinderen: Marijke, Kristien, Hilde en Hans. Daarnaast zijn er zes kleinkinderen. Haar echtgenoot Marcel Oplinus was onderwijzer en maar liefst dertig jaar secretaris van voetbalclub KSK Geluwe. Marcel gaf vele jaren les aan de toenmalige jongensschool in de Beselarestraat, nu vrije basisschool De Graankorrel.

Miet was sociaal ingesteld. Zo was ze onder meer voorzitter van Familiehulp, secretaris van Kind en Gezin, arrondissementeel bestuurslid van de KAV (nu Femma, red.).

Verkeersveiligheid

De laatste gemeenteraad van het toen nog zelfstandige Geluwe telde maar twee vrouwen. Eén ervan was Miet Kluge. Ze was eerst twee legislaturen in Geluwe gemeenteraadslid en daarna nog eens zes jaar in Wervik. Onder meer verkeersveiligheid was een van haar stokpaardjes. “Sabien Vandaele, de echtgenote van burgemeester Leo Cardoen was voorzitster van de KAV en vroeg me om op de lijst van de CVP te staan”, aldus Miet destijds in KW. “Toen al om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Ik trok mee aan de kar om de verkeersveiligheid aan het gemeentehuis op de Sint-Denijsplaats te verbeteren. Ik ijverde voor de installatie van verkeerslichten en het aanleggen van een zebrapad. We waren als raadsleden van de CVP ook vrienden met de twee ‘sossen’. De gemeenteraad mocht niet te lang duren want ze moesten tijd hebben om een pintje te gaan drinken.”

De gemeentefusie met Geluwe en Wervik was een moeilijk bevalling. “We waren er geen voorstander van omdat Geluwe toen meer op Menen was gericht”, vertelde Miet in datzelfde interview. “Onder meer omwille van de kinderen die naar het Sint-Aloysiuscollege in Menen gingen. De mensen wilden niet voor alles naar Wervik. Vonden we hier iets niet, dan gingen we naar Menen. Niet naar Wervik.”

De sluiting van het zwembad Ter Linde deed na de gemeentefusies heel wat stof opwaaien. “Twee zwembaden runnen in Wervik en Geluwe was financieel zwaar”, zegt Miet. “Ik ging veel zwemmen, als kind van de zee.”

Altijd een mening

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 1982 was Miet lijstduwer. “Ik werd niet meer verkozen en was ontgoocheld”, zei ze destijds in KW. “Ik was kwaad omdat ze me als lijstduwer op de lijst hadden gezet. De verkiezingspropaganda die de CVP toen voerde, was voor andere vrouwen, maar niet voor mij. Weet je, ik had altijd mijn mening. Ofwel ben je onverschillig en trek je het je niet aan. Zo zat ik niet in elkaar. Ik kon ook niet tegen onrechtvaardigheid.”

De vrouwen hebben het niet altijd even gemakkelijk in de politiek. Vroeger en ook nu niet. “Ze dachten dat de vrouwen geen mening hadden”, verwees Miet naar haar periode in de politiek. “Wat de vrouwen zeiden, dat kon niet zijn. Nu zijn er meer vrouwen in de politiek, maar ze moeten toch vechten voor hun plaats.”