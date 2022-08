Gewezen gemeenteraadslid Knokke-Heist Wilfried Bossaert overleden

Op dinsdag 9 augustus is op 91-jarige leeftijd gewezen gemeenteraadslid Wilfried Bossaert overleden. De uitvaart vindt plaats op woensdag 17 augustus om 10.30 uur in de kerk Heilige Familie in Duinbergen.

Wilfried Bossaert baatte 44 jaar lang samen met zijn echtgenote een juwelierszaak uit in de Lippenslaan. Bij de Lions Knokke-Zoute wordt hij herinnerd als een jarenlang lid en gedreven voorzitter. Tot voor kort was Wilfried ook spelend lid van de Royal Zoute Golf Club.

Politieke carrière

Wilfried Bossaert was gemeenteraadslid voor de CVP van 1 januari 1977 tot 2 januari 1983. Van 1977 tot 1979 vertegenwoordigde hij de gemeente Knokke-Heist in de intercommunale TMVW. Wegens eervol ontslag van gemeenteraadslid en ere-burgemeester Eugène Mattelaer zetelde Wilfried opnieuw in de gemeenteraad van 21 maart 1985 tot 3 januari 1989 voor de lijst Gemeentebelangen.

Naar aanleiding van het overlijden van raadslid Marc Bailyu nam hij opnieuw de functie van gemeenteraadslid op van 29 mei 1992 tot 1 januari 1995.

Condoleren

Je kan Wilfried een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Bleyaert, Kalvekeetdijk 181A te Knokke-Heist, elke dag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 14 tot 16 uur. Online condoleren is mogelijk via www.dela.be/nl/uitvaartzorg-bleyaert-knokke