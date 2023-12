Gewezen gemeenteraadslid Cyriel Deseyn (88) overleden

In woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem is Cyriel Deseyn (88) overleden. Van begin 1983 tot eind 2000 was hij achttien jaar gemeenteraadslid voor de CVP en na de naamswijziging CD&V. Na het overlijden van Godfried Vandevoorde was Cyriel gedurende een korte periode interim-schepen, tot Geert Wylin zijn taak in het schepencollege overnam.

Cyriel werd geboren in Anzegem en werkte bij Bekaert in Zwevegem. Hij was weduwnaar van Marie-Thérèse Vandenbussche. Met Bernadette zaliger en Malinga adopteerden ze twee kinderen uit India. Het gezin woonde in de Gullegemsestraat.

Cyriel was destijds voorzitter van het ACW en de KWB. Ondanks nog bijna zestig leden hield de plaatselijke afdeling van de KWB het in november 2011 voor bekeken. De voornaamste reden was een gebrek aan opvolgers.

Politiek

In oktober 2000 nam hij voor de laatste keer deel aan de verkiezingen op de lijst van het nieuw kartel CD&V/VD, maar werd niet meer verkozen. Naast zijn grote inzet voor het verenigingsleven en de politiek was Cyriel ook duivenmelker.

Cyriel was de opa van negen kleinkinderen. Er zijn daarnaast ook twee achterkleinkinderen.