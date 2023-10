Gewezen garagist Gino De Naer (74) is overleden

In het AZ Delta in Rumbeke is gewezen garagist Gino De Naer (74) overleden. Hij was zaakvoerder van de Garage Gino De Naer-Vande Moortele in de Beselarestraat in Dadizele.

Van 1970 tot 2017 was Gino zelfstandig garagist en verdeler van het merk Toyota. Hij werd geboren in Menen en was de echtgenoot van Yvette Vande Moortele. Gino was de vader van een zoon Pedro. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen Aäron, Saul en Lauren.