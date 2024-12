Gewezen garagist Fernand Mottrie (92) uit Ieper is overleden

Woensdag wordt in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper om 11 uur afscheid genomen van gewezen ondernemer Fernand Mottrie (92). Hij verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. Fernand was de echtgenoot van Anne-Marie Gruwez en vader van vier kinderen.

Hij was destijds zaakvoerder van garage Mottrie. Vader César Mottrie startte de garage in 1925 op met het merk Chevrolet. Later kwamen zijn zonen Fernand en Robert in de zaak. Eind 1950 breidde hun gamma uit met Opel. Kleinzoon César Mottrie kwam erbij in 1987. Hij is verantwoordelijk voor de dienst na verkoop.

In 1990 kwam Benoit Mottrie het team als verantwoordelijke voor de verkoop versterken. In 2001 richtten ze de fusiegroep United Motors op, met vestigingen in Ieper (garage Mottrie), Izegem (garage Decaigny) en Roeselare (garage Flandria). Met die groep hebben ze daarna de vestiging in Tielt gekocht. Daar bouwden ze een volledig nieuwe garage.

Fernand was de vader van vier zonen: Alexander, Emmanuel, Matthieu en Benoit, sinds 2006 voorzitter van The Last Post Association. Er zijn daarnaast dertien kleinkinderen.