Gewezen DVV-agent Raf Lippens is niet meer

Vrijdag is op 86-jarige leeftijd Raf Lippens overleden. Hij is de echtgenoot van Cecile Lammertijn en woonde in de Waregemstraat. In september 2018 vierde het echtpaar hun 60ste huwelijksverjaardag.

Raf was twintig jaar drukker en werd daarna agent van de Volksverzekering. Hij bouwde zijn agentschap sterk uit en stond met zijn positieve ingesteldheid steeds ten dienste van de mensen. Niets was hem te veel gevraagd. Ook toen hij op pensioen was, bracht hij, in afspraak met zoon Luc, veel kwitanties bij de klanten.

Hij was 42 jaar lid van de kerkraad, waarvan acht jaar voorzitter. Daarnaast was hij ook vele jaren voorzitter van de KWB.

De uitvaartdienst heeft op zaterdag 26 maart om 10.30 uur plaats in de Sint-Columbakerk van zijn Deerlijk.

