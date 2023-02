Gewezen doelman Sporting Menen Denis Monteyne overleden: “Hij leefde honderd procent voor zijn sport en familie”

In AZ Delta in Rumbeke is na een korte heftige ziekte Denis Monteyne (83) uit Menen overleden.

Hij was destijds regent Lichamelijke Opvoeding aan het Sint-Aloysiuscollege en Sint-Joris in Menen. Denis Monteyne was twaalf seizoenen doelman bij Sporting Menen dat indertijd speelde in het Stadion Daniel Devos aan molen De Goede Hoop. Hij was ook een talentvolle volleyballer bij Sialco Menen. “Die massaal vele reacties doen zoveel deugd”, reageert zoon Wim.

“Ik herinner mijn vader als een heel lieve, joviale man die honderd procent leefde voor zijn sport en zijn familie. Over zijn periode als doelman heb ik maar heel vage herinneringen, want ik was toen nog een kind. Ik herinner me dat ik eens bij mijn papa in de kleedkamer ben geweest, onder de tribune in het Stadion Daniel Devos. Het samen bekijken van foto’s was altijd een tof familiemoment.”

Leerkracht LO

Bij Sporting Menen maakte Denis Monteyne een heel mooie periode mee. Nadien stond hij als speler-trainer nog twee jaar onder de lat bij buur Eendracht Wervik. Hij volgde er clubicoon Rosé Schotte op.

Denis Monteyne stond maar liefst veertig jaar in het onderwijs. Het is allemaal in 1961 begonnen in Torhout. Na dat eerste schooljaar deed Denis zijn legerdienst. In 1964 begon hij in de lagere school van het Sint-Aloysiuscollege en vanaf 1972 in het secundair. In de herfst van zijn lange loopbaan gaf Denis twaalf uur les in het Sint-Aloysiuscollege op de Grote Markt en tien uur in Sint-Joris.

In de rijke geschiedenis van Sporting Menen behoort hij tot de markante figuren. Hij debuteerde er in 1962, acht wedstrijden van het einde als vervanger van Mon Braems die uitviel door een gebroken hand. Tijdens het seizoen 1967-1968 speelde Denis kampioen in de toenmalige vierde klasse. In 1973 won hij de Gouden Schoen, geschonken door de Vrienden van De Buzze.

Volleybaltrainer

Na het seizoen 1973-1974 nam Denis Monteyne afscheid van SC Menen. Na twee jaar Eendracht Wervik in het toenmalig stadion in de Hellestraat keerde Denis Monteyne terug naar zijn eerste liefde: het volleybal en werd trainer van damesploeg Sijos Menen waarmee hij kampioen speelde.

Denis Monteyne was gehuwd met Cecile Bonnet. Ze stond ook in het onderwijs. Denis was de vader van zoon Wim die vijftien jaar volleybal speelde op hoog niveau. Na negen jaar Menen volgde nog zes jaar Marke. “Hij was heel trots op mijn spelersloopbaan”, aldus kinesist Wim (52).

“Het overlijden van mijn vader zorgt voor onvoorstelbaar veel reacties. Uit alle lagen van de bevolking en iedereen heeft wel ergens een goede herinnering over mijn vader.”

De uitvaartdienst vindt woensdag plaats om 10.30 uur plaats in de Sint-Vedastuskerk in de Rijselstraat in Menen. (EDB)