Gewezen directeur van Wevelgemse Posthoornschool Gilbert Vandorpe (89) overleden

In het AZ Delta in Menen is Gilbert Vandorpe (89) uit Menen overleden. Van 1971 tot begin 1991 was hij directeur van de vrije gemengde basisschool Posthoorn in de Normandiëstraat in Wevelgem. Gilbert gaf ook voordrachten voor het Centrum voor Levensvorming en was gewezen bestuurslid van de koninklijke volksharmonie Sint-Jozef Menen.

20 jaar lang directeur

Gilbert, geboren in Desselgem en vierde uit een gezin van acht kinderen, was vier jaar leerkracht lager onderwijs in het College Sint-Henri in Komen. Van 1960 tot 1979 was hij leraar in het Sint-Aloysiuscollege Menen. In september 1979 volgde Gilbert dan in De Posthoorn directeur Gaston Herman op. Begin 1991 gaf hij als directeur de fakkel door aan Dirk Demeyere.

In het schooljaar 1983-1984 werden de drie klaslokalen op de zolderverdieping in gebruik genomen en kreeg de directeur een bureau naast de gang van het klooster. Dat Gilbert zeer begaan was met zijn rol als directeur bewijst zijn engagement als vrijwilliger van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV).

Gilbert was de weduwnaar van Paula Smagghe, afkomstig uit Zuidschote. Ze woonden in de Keizer Karelstraat in Menen. Gilbert was de vader van vier kinderen Christine, Jan en de tweeling Geert en Rik. Er zijn daarnaast elf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.