Gewezen dagbladcorrespondent en ACW’er Erik Ronse uit Izegem overleden

Erik Ronse, die actief was bij ACW en CD&V én vele jaren correspondent was voor het toenmalig dagblad Het Volk en Radio 2 is op vrijdag 5 augustus thuis overleden. Hij was 80 jaar.

Erik Ronse woonde in de Vlietmanstraat in Izegem. Hij was niet getrouwd en woonde samen met zijn zus Christiane die ondertussen ook al overleden is. Hij was beroepshalve schoolcoördinator aan het Instituut Spermalie in Brugge waar hij instond voor de pedagogische begeleiding van leerkrachten en leerlingen.

Erik was ook politiek actief bij de toenmalige CVP, nu CD&V, waar hij een tijdje secretaris en voorzitter was van de lokale afdeling. Hij was ook een tijd voorzitter van de lokale Christelijke Mutualiteit. Erik was van de ACW-strekking en was ook nog voorzitter van de Coöperatieve Werken die destijds De Gilde in de Kruisstraat beheerde en later verkocht aan stad Izegem.

Neutraal

Naast die activiteiten was Erik ook nog perscorrespondent voor Izegem voor het toenmalige dagblad Het Volk en Radio 2. Ondanks zijn politieke binding zorgde hij altijd voor een correcte en neutrale verslaggeving van de Izegemse gemeenteraad.

Erik was ook een sportief man. Hij trok regelmatig de bergen in om te klimmen. Hij was ook een ervaren gids in het gebergte. Erik zetelde ook nog in het bestuur van tennisclub ‘De Schakel’ en tenniste zelf heel graag. In zijn jeugd voetbalde hij nog bij de junioren van KFC Izegem. Hij ging regelmatig naar de wedstrijden van het eerste elftal kijken.

Naar de uitdrukkelijke wens van Erik nam de familie in strikt intieme kring afscheid van hem in de Sint-Tillokerk in Izegem. Na de dienst werd hij begraven bij zijn zus Christiane in de familiegrafkelder op de begraafplaats aan de Reperstraat in Emelgem. (IB/Snoeck Uitvaartzorg)